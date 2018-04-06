В Шемышейском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавший

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06 апреля 2018, 15:04Происшествия
В Шемышейском районе утром 6 апреля случилось ДТП.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария зафиксирована в 8.35. В селе Усть-Уза столкнулись автомобили Kia и отечественное авто. В результате ДТП есть пострадавший, его состояние неизвестно.
Ликвидировали последствия происшествия трисотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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