В Шемышейском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавший

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария зафиксирована в 8.35. В селе Усть-Уза столкнулись автомобили Kia и отечественное авто. В результате ДТП есть пострадавший, его состояние неизвестно.

Ликвидировали последствия происшествия трисотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».