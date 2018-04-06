06 апреля 2018, 15:04Происшествия

В Шемышейском районе столкнулись две легковушки, есть пострадавший

В Шемышейском районе утром 6 апреля случилось ДТП.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, авария зафиксирована в 8.35. В селе Усть-Уза столкнулись автомобили Kia и отечественное авто. В результате ДТП есть пострадавший, его состояние неизвестно.

Ликвидировали последствия происшествия трисотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6721465/

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