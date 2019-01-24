В Шемышейском районе сгорел дом

В ночь на 24 января в Шемышейском районе Пензенской области вспыхнул пожар.

В селе Новый Мачим огонь уничтожил деревянный дом. При пожаре пострадал один человек, его состояние неизвестно. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около полвины одиннадцатого вечера.

Пожар тушили семь сотрудников МЧС с помощью трех машин спецтехники. Причины происшествия устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».