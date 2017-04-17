В Шемышейском районе перевернулась легковушка

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17 апреля 2017, 17:29Происшествия
В Шемышейском районе Пензенской области произошло ДТП – перевернулся автомобиль «Лада Приора».
По данным регионального УГИБДД, авария произошла на 5 км автодороги «Пенза – Шемышейка – Лопатино» - подъезд к с. Усть-Уза.
45-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
Причины аварии устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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