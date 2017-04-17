17 апреля 2017, 17:29Происшествия В Шемышейском районе перевернулась легковушка В Шемышейском районе Пензенской области произошло ДТП – перевернулся автомобиль «Лада Приора».

По данным регионального УГИБДД, авария произошла на 5 км автодороги «Пенза – Шемышейка – Лопатино» - подъезд к с. Усть-Уза.

45-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.

Причины аварии устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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