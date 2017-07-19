19 июля 2017, 12:33Общество В Шемышейском районе отец отсидит 10 суток за невыплату алиментов Житель Шемышейского района Пензенской области задолжал дочери более 100 тысяч рублей алиментов.

Безработный житель Шемышейского района не выплачивал алименты дочери. В результате накопился долг свыше 100 тысяч рублей.

«Трудоустраиваться должник не спешил, имущества не было, вел аморальный образ жизни. Чтобы сподвигнуть его к выплатам, судебным приставом был составлен протокол», - сообщает пресс-служба регионального УФССП.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде десяти суток ареста, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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