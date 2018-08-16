В Шемышейском районе опрокинулась иномарка

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16 августа 2018, 12:03Происшествия
В Шемышейском районе Пензенской области произошла авария.
Звонок на пульт дежурного поступил 15 августа в 15.35. В селе Каржимант опрокинулся Ford. В результате ДТП есть пострадавшие. Их состояние неизвестно.
«Устраняли последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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