В Шемышейском районе опрокинулась иномарка

Звонок на пульт дежурного поступил 15 августа в 15.35. В селе Каржимант опрокинулся Ford. В результате ДТП есть пострадавшие. Их состояние неизвестно.

«Устраняли последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».