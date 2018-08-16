16 августа 2018, 12:03Происшествия

В Шемышейском районе опрокинулась иномарка

В Шемышейском районе Пензенской области произошла авария.

Звонок на пульт дежурного поступил 15 августа в 15.35. В селе Каржимант опрокинулся Ford. В результате ДТП есть пострадавшие. Их состояние неизвестно.

«Устраняли последствия происшествия три человека с помощью одной спецмашины. По факту аварии проводится проверка», - сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7314521/

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