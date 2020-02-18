В Шемышейском районе огонь уничтожил дом

18 февраля 2020, 13:36Происшествия
В ночь на 18 февраля в Шемышейском районе Пензенской области произошел пожар.
Сообщение о пожаре поступило в 22:41. В селе Каржимант на улице Заводской загорелся двухквартирный дом. На место выехали три машины спецтехники.
«Сгорела кровля, и выгорело внутри по всей площади строения. Также сгорели деревянные надворные постройки», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
В результате происшествия никто не пострадал. По факту возгорания проводится проверка.
Спасатели просят жителей региона быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы и не курить в постели. От соблюдения правил пожарной безопасности зависит жизнь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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