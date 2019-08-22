В Шемышейском районе мужчины нашли труп друга

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22 августа 2019, 16:04Происшествия
В Пензенской области проводится проверка по факту гибели 43-летнего мужчины.
Установлено, что пензенец вместе с компанией отдыхал на водоеме в селе Усть-Уза. Ночью 22 августа он ушел купаться. Спустя время друзья нашли его труп, плавающий в воде. Тело достали, никаких повреждений на нем не было.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установят причину смерти», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Следователи просят пензенцев быть осторожнее, советуют не заходить в незнакомые водоемы, не купаться в непредназначенных для этого местах, не плавать в нетрезвом виде. При ухудшении самочувствия – немедленно выходить на берег, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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