22 августа 2019, 16:04Происшествия

В Шемышейском районе мужчины нашли труп друга

В Пензенской области проводится проверка по факту гибели 43-летнего мужчины.

Установлено, что пензенец вместе с компанией отдыхал на водоеме в селе Усть-Уза. Ночью 22 августа он ушел купаться. Спустя время друзья нашли его труп, плавающий в воде. Тело достали, никаких повреждений на нем не было.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установят причину смерти», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Следователи просят пензенцев быть осторожнее, советуют не заходить в незнакомые водоемы, не купаться в непредназначенных для этого местах, не плавать в нетрезвом виде. При ухудшении самочувствия – немедленно выходить на берег, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 35

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1383577/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ