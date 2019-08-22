В Шемышейском районе мужчины нашли труп друга

Установлено, что пензенец вместе с компанией отдыхал на водоеме в селе Усть-Уза. Ночью 22 августа он ушел купаться. Спустя время друзья нашли его труп, плавающий в воде. Тело достали, никаких повреждений на нем не было.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой установят причину смерти», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Следователи просят пензенцев быть осторожнее, советуют не заходить в незнакомые водоемы, не купаться в непредназначенных для этого местах, не плавать в нетрезвом виде. При ухудшении самочувствия – немедленно выходить на берег, пишет ИА «Пенза-Пресс».