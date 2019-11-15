В Шемышейском районе мать получила штраф, защищая сына

45-летнюю жительницу Шемышейского района Пензенской области наказали штрафом, однако женщина не спешит расставаться с деньгами.

Установлено, что полицейские приехали на место, чтобы забрать молодого человека в полицию на допрос. Однако мать решила заступиться за него и отталкивала людей в форме.

В результате на женщину составили протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По решению суда ей назначили штраф – 500 рублей. Деньги сельчанка должна была заплатить в течение 60 дней, но не сделала этого.

Таким образом, женщина приобрела статус «должника». Судебные приставы Шемышейского районного отдела составили новый административный протокол , по котрому предусмотрено удвоение штрафа.

«Протокол был вновь рассмотрен мировым судом. Теперь женщина должна заплатить 1000 рублей в качестве штрафа», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, пишет ИА «Пенза-Пресс».