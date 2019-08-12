В Шемышейском районе лесники нашли заблудившихся грибников

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12 августа 2019, 17:06Происшествия
В Пензенской области в лесу мужчина с сыном заблудились во время сбора грибов.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, звонок на пульт дежурного поступил 9 августа в 20.50. Жительница Шемышейского района рассказала, что ее муж и сын ушли за грибами в районе села Армиево и не вернулись.
Спасатели провели поиск с применением звуковых и световых сигналов в предположительном месте нахождения потерявшихся. Спустя некоторое время их нашли лесники. В пресс-службе уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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