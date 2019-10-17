17 октября 2019, 14:34Происшествия

В Шемышейском районе легковушка насмерть сбила мужчину

В Шемышейском районе Пензенской области произошла авария. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности.

По предварительным данным, 16 октября в 19:00 на втором километре подъезда к селу Усть-Уза автомобиль ВАЗ-210740, которым управлял 54-летний водитель, сбил 58-летнего мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают причины случившегося.

Сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Кроме того, если вы чувствуете себя плохо или вас клонит в сон, необходимо остановиться, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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