03 февраля 2017, 14:36Происшествия В Шемышейском районе грузовик придавил мужчину к воротам В селе Русская Норка Шемышейского района на элеваторе произошла трагедия – погиб 34-летний мужчина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина разгружал «КамАЗ» с зерном.

«Автомобиль не был поставлен на тормоз, грузовик покатился, рабочего зажало между ним и металлическими воротами. От полученных травм он скончался», — сообщили в ведомстве.

Материалы дела по данному факту отправили в Следственный комитет по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

просмотров 206