В Шемышейском районе грузовик придавил мужчину к воротам

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 февраля 2017, 14:36Происшествия
В селе Русская Норка Шемышейского района на элеваторе произошла трагедия – погиб 34-летний мужчина.
Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина разгружал «КамАЗ» с зерном.
«Автомобиль не был поставлен на тормоз, грузовик покатился, рабочего зажало между ним и металлическими воротами. От полученных травм он скончался», — сообщили в ведомстве.
Материалы дела по данному факту отправили в Следственный комитет по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 февраля 2017, 19:39В Пензе в школе №75 закрыли на карантин 12 классов
03 февраля 2017, 19:29Двое пензенских школьников пришли пьяными на урок
03 февраля 2017, 19:01В Пензе инспекторы провели с рыбаками профилактические беседы
03 февраля 2017, 18:39Жители дома по ул. Ударной опасаются за свою жизнь
03 февраля 2017, 18:26Пензенской области исполняется 78 лет
03 февраля 2017, 18:14В Пензе проходит областная спартакиада студентов
03 февраля 2017, 18:04В Пензе студентка «Квартала Луи» совершила прыжок с парашютом
03 февраля 2017, 17:37В Пензе ищут очевидцев ДТП на ул. Тернопольской