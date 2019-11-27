В Шемышейском районе черные лесорубы уничтожили 71 сосну

В Шемышейском районе Пензенской области был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев. Нарушение выявили сотрудники лесничества и регионального УФСБ России.

Добычей браконьеров стали 70 сырорастущих сосен и одна сухостойная общим объемом 43,70 кубического метра.

Лесное хозяйство понесло ущерб в размере 1 666 246 рублей. Личность подозреваемого установлена, материалы по фактам незаконной рубки направлены в правоохранительные органы.

«Данная незаконная рубка взята на особый контроль сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Работа в данном направлении будут продолжена», - сообщили в пресс-службе областного минлесхоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».