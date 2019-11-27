27 ноября 2019, 15:37Криминал

В Шемышейском районе черные лесорубы уничтожили 71 сосну

В Шемышейском районе Пензенской области был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев. Нарушение выявили сотрудники лесничества и регионального УФСБ России.

Добычей браконьеров стали 70 сырорастущих сосен и одна сухостойная общим объемом 43,70 кубического метра.

Лесное хозяйство понесло ущерб в размере 1 666 246 рублей. Личность подозреваемого установлена, материалы по фактам незаконной рубки направлены в правоохранительные органы.

«Данная незаконная рубка взята на особый контроль сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Работа в данном направлении будут продолжена», - сообщили в пресс-службе областного минлесхоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2-%D0%B2%D1%83%D0%B4-%D0%BB%D0%B5%D1%81-549371/

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