В Шемышейском районе черные лесорубы уничтожили 71 сосну

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 ноября 2019, 15:37Криминал
В Шемышейском районе Пензенской области был зафиксирован факт незаконной рубки деревьев. Нарушение выявили сотрудники лесничества и регионального УФСБ России.
Добычей браконьеров стали 70 сырорастущих сосен и одна сухостойная общим объемом 43,70 кубического метра.
Лесное хозяйство понесло ущерб в размере 1 666 246 рублей. Личность подозреваемого установлена, материалы по фактам незаконной рубки направлены в правоохранительные органы.
«Данная незаконная рубка взята на особый контроль сотрудниками УФСБ России по Пензенской области. Работа в данном направлении будут продолжена», - сообщили в пресс-службе областного минлесхоза, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 ноября 2019, 19:36Пензенский Дед Мороз готовится к сказочному фестивалю в Карелии
27 ноября 2019, 19:31Молодежная делегация из Пензенской области отправилась на форум в Казань
27 ноября 2019, 19:23Двое пензенцев вернулись с отдыха с экзотической инфекцией
27 ноября 2019, 19:19Пензенские конфессии заключили пакт о совместной борьбе с экстремизмом
27 ноября 2019, 19:06Кузнецким школьникам рассказали об истории фотоиндустрии
27 ноября 2019, 17:58В школе-интернате Сердобска появилось новое направление обучения инвалидов
27 ноября 2019, 17:39В Пензенской области злоумышленник выкопал 32 дерева стоимостью 417 тыс. рублей
27 ноября 2019, 17:08Стало известно место Пензы в рейтинге городов по качеству жизни