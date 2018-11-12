В Шемышейском районе 10 пожарных тушили полыхающий дом

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 ноября 2018, 14:34Происшествия
В Шемышейском районе Пензенской области днем 12 ноября произошел пожар.
По предварительным данным, в поселке Лесной в 9.05 вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. Из-за повреждений строение рухнуло. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.
Тушили пожар 10 человек с помощью шести спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 ноября 2018, 19:52Пензенские архивисты почтили память бывшего директора госархива
12 ноября 2018, 19:49Пензенские гонщики подвели итоги сезона
12 ноября 2018, 19:47В народном голосовании за имя пензенскому аэропорту лидирует Лермонтов
12 ноября 2018, 19:44Сборная правительства Пензенской области обыграла российских журналистов
12 ноября 2018, 19:42Во всех районах Пензенской области создадут маневренный фонд
12 ноября 2018, 19:18На роллердроме в Пензе прошел косплей-фестиваль SURCON
12 ноября 2018, 19:12Михалков представил в Пензе спектакль «Метаморфозы 3: Враги»
12 ноября 2018, 19:03Пензенцы написали географический диктант