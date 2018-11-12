12 ноября 2018, 14:34Происшествия

В Шемышейском районе 10 пожарных тушили полыхающий дом

В Шемышейском районе Пензенской области днем 12 ноября произошел пожар.

По предварительным данным, в поселке Лесной в 9.05 вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил кровлю и все внутри жилища. Из-за повреждений строение рухнуло. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не уточнили.

Тушили пожар 10 человек с помощью шести спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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