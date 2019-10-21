В шемышейском лесу потерялись пенсионеры

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21 октября 2019, 14:51Общество
В Шемышейском районе Пензенской области в лесу заблудились два пенсионера. На помощь отправились спасатели.
Звонок на пульт дежурного Пензенского пожарно-спасательного центра поступил 20 октября в 17:31. Мужчина рассказал, что в лесу, вблизи села Армиево потерялись два пенсионера. Женщина и мужчина отправились за грибами и не вернулись, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели совместно с полицейскими начали поиски. Через некоторое время им удалось найти грибников. Медицинская помощь им не понадобилась.
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