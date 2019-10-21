21 октября 2019, 14:51Общество

В шемышейском лесу потерялись пенсионеры

В Шемышейском районе Пензенской области в лесу заблудились два пенсионера. На помощь отправились спасатели.

Звонок на пульт дежурного Пензенского пожарно-спасательного центра поступил 20 октября в 17:31. Мужчина рассказал, что в лесу, вблизи села Армиево потерялись два пенсионера. Женщина и мужчина отправились за грибами и не вернулись, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, спасатели совместно с полицейскими начали поиски. Через некоторое время им удалось найти грибников. Медицинская помощь им не понадобилась.

Общество
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