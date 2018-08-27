В Шемышейке в ДТП пострадал мотоциклист

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27 августа 2018, 16:36Происшествия
В Шемышейском районе Пензенской области произошло ДТП.
Авария случилась в поселке Шемышейка, на улице Свердлова около дома №9 мотоцикл Lifan столкнулся с автомобилем «ВАЗ-211540», за рулем которого был 19-летний водитель.
В результате происшествия пострадал 30-летний мотоциклист. Мужчина получил травмы, его доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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