В Шемышейке в ДТП погиб пожилой велосипедист

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12 апреля 2017, 18:00Происшествия
В районном поселке Шемышейка Пензенской области произошло ДТП с участием велосипедиста.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, на ул. Рабочей «Лада Приора» сбила 71-летнего пенсионера на велосипеде.
«В результате происшествия он от полученных телесных повреждений скончался на месте», - пояснили в ведомстве.
Причины аварии устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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