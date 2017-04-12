12 апреля 2017, 18:00Происшествия В Шемышейке в ДТП погиб пожилой велосипедист В районном поселке Шемышейка Пензенской области произошло ДТП с участием велосипедиста.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, на ул. Рабочей «Лада Приора» сбила 71-летнего пенсионера на велосипеде.

«В результате происшествия он от полученных телесных повреждений скончался на месте», - пояснили в ведомстве.

Причины аварии устанавливаются, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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