В Шемышейке у 4 работников больницы не было справок о психическом здоровье

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24 октября 2017, 14:32Общество
В Пензенской области главного врача шемышейской участковой больницы оштрафовали за нарушение требований охраны труда.
Установлено, что четыре водителя больницы не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование, но их допустили к работе. В результате по постановлению государственного инпектора главному врачу больницы назначили наказание – штраф 15000 рублей.
Мужчина не согласился с этим и обратился в районный, а затем и в Пензенский областной суды. Он просил прекратить дело, так как считал нарушение малозначительным. Однако его жалобы оставили без удовлетворения, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.
Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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