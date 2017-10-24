24 октября 2017, 14:32Общество В Шемышейке у 4 работников больницы не было справок о психическом здоровье В Пензенской области главного врача шемышейской участковой больницы оштрафовали за нарушение требований охраны труда.

Установлено, что четыре водителя больницы не прошли обязательное психиатрическое освидетельствование, но их допустили к работе. В результате по постановлению государственного инпектора главному врачу больницы назначили наказание – штраф 15000 рублей.

Мужчина не согласился с этим и обратился в районный, а затем и в Пензенский областной суды. Он просил прекратить дело, так как считал нарушение малозначительным. Однако его жалобы оставили без удовлетворения, сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 53

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: