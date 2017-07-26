26 июля 2017, 12:35Криминал В Шемышейке парень сломал знакомому ногу металлическим уголком В Шемышейском районе Пензенской области завели уголовное дело на местного жителя.

В Шемышейке возле дома культуры ночью произошел конфликт двух мужчин. В процессе разбирательств молодой человек ударил 34-летнего односельчанина металлическим уголком, из-за чего у мужчины получился открытый перелом большеберцовой кости.

В отношении 22-летнего жителя Шемышейки возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Молодому человеку грозит до пяти лет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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