В Шемышейке парень сломал знакомому ногу металлическим уголком

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26 июля 2017, 12:35Криминал
В Шемышейском районе Пензенской области завели уголовное дело на местного жителя.
В Шемышейке возле дома культуры ночью произошел конфликт двух мужчин. В процессе разбирательств молодой человек ударил 34-летнего односельчанина металлическим уголком, из-за чего у мужчины получился открытый перелом большеберцовой кости.
В отношении 22-летнего жителя Шемышейки возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровью, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Молодому человеку грозит до пяти лет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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