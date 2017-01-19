В Шемышейке двое мужчин отравились угарным газом - СКР

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19 января 2017, 13:01Происшествия
В районном поселке Шемышейка Пензенской области 18 января в одном из домов нашли тело 61-летнего мужчины.
Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР, следов насильственной смерти на теле не обнаружили. Также известно, что его 36-летнего сына доставили в больницу.
«Предварительно, мужчины отравились угарным газом в результате неправильной эксплуатации отопительной печи (закрыта печная заслонка)», - пояснила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.
По данному факту проводится доследственная проверка. Подробности ЧП устанавливаются.
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