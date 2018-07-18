В Сети выложили видео бегающего по Пензе зайца

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как по парковке бегает заяц.

Как животное попало в город, не известно. Судя по всему, ролик был снят где-то на окраине города – за стоянкой видна густая растительность и деревья. Возможно, «гость» пришел оттуда.

Дальнейшая судьба косого не известна. Надеемся, что он не пострадал и благополучно вернулся в естественную среду обитания.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».