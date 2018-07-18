В Сети выложили видео бегающего по Пензе зайца

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18 июля 2018, 12:34Общество
В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как по парковке бегает заяц.
Как животное попало в город, не известно. Судя по всему, ролик был снят где-то на окраине города – за стоянкой видна густая растительность и деревья. Возможно, «гость» пришел оттуда.
Дальнейшая судьба косого не известна. Надеемся, что он не пострадал и благополучно вернулся в естественную среду обитания.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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