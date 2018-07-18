18 июля 2018, 12:34Общество

В Сети выложили видео бегающего по Пензе зайца

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как по парковке бегает заяц.

Как животное попало в город, не известно. Судя по всему, ролик был снят где-то на окраине города – за стоянкой видна густая растительность и деревья. Возможно, «гость» пришел оттуда.

Дальнейшая судьба косого не известна. Надеемся, что он не пострадал и благополучно вернулся в естественную среду обитания.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот https://pixabay.com/ru/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-1882699/
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