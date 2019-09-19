В Сети появился ролик о работе пензенских следователей

В 2019 году криминалистическая служба страны отмечает 65-летие. К этой дате Следственный комитет России запустил специальный проект «По следу» (18+), первый выпуск которого – о Пензенской области.

Ролики будут выходить на канале Следственного комитета на Youtube. Там покажут уникальные истории следователей со всей страны о том, как они ищут преступников. Первый сюжет посвящен криминалистам из Пензенской области.

«Как известно, не бывает таких преступлений, которые не оставили бы следов. Привлечение криминалистов к осмотру места происшествия в совокупности с использованием высокотехнологичной специальной техники позволяет обнаруживать и фиксировать мельчайшие детали, которые могут быть даже не заметны человеческому глазу. В дальнейшем анализ таких следов в ходе генетических, баллистистических, химических и многих других экспертиз помогает раскрывать тысячи самых разных преступлений, совершенных даже много лет назад», - отметили в пресс-службе ведомства, пишет ИА «Пенза-Пресс».