В Сети появилось видео жуткого ДТП в Каменском районе

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29 августа 2018, 16:04Происшествия
В Пензенской области 29 августа на трассе Р-209 произошло серьезное ДТП.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария случилась около половины восьмого утра рядом с селом Кургановка. На 226-м километре трассы столкнулись Volkswagen Polo и «ГАЗель».
Подписчица группы «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте» опубликовала видеозапись с места происшествия. Женщина отметила, что из легкового автомобиля вырвало двигатель, он валяется на дороге, а сама машина улетела в кювет. Очевидцы сообщили, что пострадали несколько человек, погибших нет.
В причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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