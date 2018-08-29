29 августа 2018, 16:04Происшествия

В Сети появилось видео жуткого ДТП в Каменском районе

В Пензенской области 29 августа на трассе Р-209 произошло серьезное ДТП.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, авария случилась около половины восьмого утра рядом с селом Кургановка. На 226-м километре трассы столкнулись Volkswagen Polo и «ГАЗель». 

Подписчица группы «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте» опубликовала видеозапись с места происшествия. Женщина отметила, что из легкового автомобиля вырвало двигатель, он валяется на дороге, а сама машина улетела в кювет. Очевидцы сообщили, что пострадали несколько человек, погибших нет.

В причинах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

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