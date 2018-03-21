В Сети появилось видео застрявшей в пробке «скорой» из Пензы

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21 марта 2018, 12:36Общество
В Пензе автомобиль скорой помощи не смог проехать из-за образовавшегося на дороге затора.
Инцидент попал в объектив пользователя Александра, который опубликовал ролик на YouTube. По его словам, происшествие случилось на пересечении ул. Карпинского и Островского.
Судя по кадрам, на дороге не смогли разъехаться легковушка и фура, из-за чего и возникла пробка. Что стало тому виной – припаркованные машины, то, что дорога стала уже из-за снега или была какая-то другая причина - неизвестно. Ситуация вызвала возмущение очевидцев.
В итоге легковушки сдали назад, большегруз смог проехать, а следом за ним – и «скорая».
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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