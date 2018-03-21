21 марта 2018, 12:36Общество

В Сети появилось видео застрявшей в пробке «скорой» из Пензы

В Пензе автомобиль скорой помощи не смог проехать из-за образовавшегося на дороге затора.

Инцидент попал в объектив пользователя Александра, который опубликовал ролик на YouTube. По его словам, происшествие случилось на пересечении ул. Карпинского и Островского.

Судя по кадрам, на дороге не смогли разъехаться легковушка и фура, из-за чего и возникла пробка. Что стало тому виной – припаркованные машины, то, что дорога стала уже из-за снега или была какая-то другая причина - неизвестно. Ситуация вызвала возмущение очевидцев. 

В итоге легковушки сдали назад, большегруз смог проехать, а следом за ним – и «скорая».

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 87
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ