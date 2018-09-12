В Сети появилось видео страшной аварии в Сердобске

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 сентября 2018, 15:34Политика
Пользователь опубликовал видеозапись момента смертельной аварии, которая произошла в городе Сердобске Пензенской области.
Ролик разместил пользователь Роман Зеленов на видеохостинге YouTube. По данным регионального управления ГИБДД, все случилось около дома №28 по улице Лесной. Столкнулись Daewoo Nexia и «ВАЗ-2112». На кадрах видно, что отечественная легковушка совершала разворот с прилегающей территории, уже в конце маневра в нее влетела иномарка.
В результате ДТП пострадал 28-летний водитель «ВАЗа», мужчину отправили в больницу, а 26-летняя пассажирка скончалась. В Сети появилась информация, что погибшая была в положении.
По факту случившегося в настоящее время проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 сентября 2018, 19:49В Пензе с «Органной мессой» Баха выступит Александр Князев
12 сентября 2018, 19:47В Кузнецке открылась выставка, посвященная декаде землячества
12 сентября 2018, 19:44В Пензе обсудили капремонт школ и детсадов
12 сентября 2018, 19:42Губернатору презентовали новый жилой комплексй на Западной поляне
12 сентября 2018, 19:37Волонтеры из Пензы и Воронежа спасают Бессоновку от свалок
12 сентября 2018, 19:26В Пензе проверили условия пребывания студентов в общежитии колледжа
12 сентября 2018, 19:12В Пензе подвели итоги фестиваля «Улитка»
12 сентября 2018, 19:07В Никольске художники-стеклодувы поделились секретами мастерства