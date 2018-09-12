12 сентября 2018, 15:34Политика

В Сети появилось видео страшной аварии в Сердобске

Пользователь опубликовал видеозапись момента смертельной аварии, которая произошла в городе Сердобске Пензенской области.

Ролик разместил пользователь Роман Зеленов на видеохостинге YouTube. По данным регионального управления ГИБДД, все случилось около дома №28 по улице Лесной. Столкнулись Daewoo Nexia и «ВАЗ-2112». На кадрах видно, что отечественная легковушка совершала разворот с прилегающей территории, уже в конце маневра в нее влетела иномарка.

В результате ДТП пострадал 28-летний водитель «ВАЗа», мужчину отправили в больницу, а 26-летняя пассажирка скончалась. В Сети появилась информация, что погибшая была в положении.

По факту случившегося в настоящее время проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Политика
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=mQuyfmWPUEI

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