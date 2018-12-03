03 декабря 2018, 15:37Происшествия

В Сети появилось видео смертельного пожара в с. Вирга

Пользователь обнародовал видеозапись с места пожара в Нижнеломовском районе Пензенской области.

Видео появилось в группе «Пенза. Live» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах виден объятый пламенем дом, вокруг собрались местные жители, которые наблюдают за происходящим.

Напомним, трагедия произошла утром 3 декабря. В селе Вирга пожар унес жизнь 78-летней женщины, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 54
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ