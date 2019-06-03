В Сети появилось видео с опасными маневрами пензенского водителя

В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» пользователь опубликовал запись с камеры регистратора. Видно, как водитель едва не попал в ДТП.

«Когда лидируешь на последнем круге, но забыл, что у тебя – «ТАЗ», - подписал автор поста свой ролик.

Судя по кадрам, машина ехала со скоростью выше основного потока, на повороте она неожиданно вильнула вправо и въехала в промежуток между ограждением. Похоже, что авто занесло на скользкой после дождя дороге. Пользователи отметили, что водителю крупно повезло – если бы не дырка в заборе, то все могло закончиться довольно плачевно.

Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».