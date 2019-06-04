В Сети появилось видео с места жуткой аварии в Спасском районе

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04 июня 2019, 16:07Происшествия
4 июня пользователь опубликовал видеозапись в соцсети, на которой видны последствия жесткого ДТП в Спасском районе Пензенской области.
Судя по кадрам, среди участников ДТП - фура, она стоит на обочине. У большегруза оторваны передние колеса. С другой стороны дороги в траве лежит легковушка, машина превратилась в кучу металла. Также вся проезжая часть усыпана кусками от авто.
На месте стоит машина «скорой помощи», о пострадавших ничего неизвестно. Официальных данных о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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