В Сети появилось видео с места жуткого ДТП в Кижеватово

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23 апреля 2019, 09:31Происшествия
Очевидец страшного ДТП в селе Кижеватово Бессоновского района Пензенской области поделился подробностями и видео с места аварии.
Как в одной из групп соцсети «ВКонтакте» сообщил очевидец, авария произошла 22 апреля в 18.20, многотонная машина буквально подмяла под себя легковой автомобиль.
О подробностях ДТП написал другой подписчик группы.
«Водитель легковушки ехал впереди меня от Чемодановки, кидало его то вправо, то влево, то он тормозил и резко жал на газ, чуть не снес автобус с детьми. Автолюбители шарахались от него по всей дороге, потом пошел на обгон, и вот результат. А девушка, которая сидела рядом, это, похоже, медик. Мужчина проезжал мимо, вот она-то его и спасла. На тот момент, когда его забрала реанимация, он еще дышал. Плохо, конечно, но дышал», - рассказал пользователь Антон, к своему посту он также прикрепил видео.
Официальных комментариев о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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