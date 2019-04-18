В Сети появилось видео с места жуткого ДТП под Пензой

Пользователи опубликовали видеозапись с места аварии, которая произошла 18 апреля на трассе М-5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области.

Известно, что столкнулись Toyota Corolla, Mazda3, Kia Rio и Kia Sportage. На кадрах видны два автомобиля, один из них получил значительные механические повреждения, вся задняя часть – всмятку.

«Кошмар. Машины превращаются в консервные банки», - написал пользователь в комментариях к посту в соцсети instagram.

«На этом участке столько аварий, столько людей погибло. Там и знаки висят, плюс - там дорожные работы ведутся. И все равно люди почему-то несутся куда-то. Обгоняют друг друга, хотя там нельзя обгонять», - отметил другой подписчик.

Ранее мы писали, что в результате аварии пострадал один человек. Из-за ДТП на данном участке дороги образовалась большая пробка, в настоящее время препятствия для проезда устранены, пишет ИА «Пенза-Пресс».