В Сети появилось видео с места ДТП у перинатального центра в Пензе

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14 марта 2018, 12:36Происшествия
В Пензе на улице Лермонтова произошла авария с участием двух иномарок.
Пользователь Андрей Мнекин разместил на видеохостинге Youtube запись с камеры автомобильного регистратора, на которой видны последствия ДТП.
«У перинатального центра столкнулись Kia Sportage и Daewoo Nexia. В результате ДТП проезжая часть оказалась практически полностью перегороженной», - написал он.
На кадрах видно, что машины получили значительные повреждения. На Kia Sportage сильно разбита боковая передняя часть, у второй иномарки багажник превратился в месиво из металла.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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