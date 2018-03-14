В Сети появилось видео с места ДТП у перинатального центра в Пензе

В Пензе на улице Лермонтова произошла авария с участием двух иномарок.

Пользователь Андрей Мнекин разместил на видеохостинге Youtube запись с камеры автомобильного регистратора, на которой видны последствия ДТП.

«У перинатального центра столкнулись Kia Sportage и Daewoo Nexia. В результате ДТП проезжая часть оказалась практически полностью перегороженной», - написал он.

На кадрах видно, что машины получили значительные повреждения. На Kia Sportage сильно разбита боковая передняя часть, у второй иномарки багажник превратился в месиво из металла.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».