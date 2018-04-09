В Сети появилось видео размытой дороги в Иссинском районе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
09 апреля 2018, 17:58Происшествия
Пользователи выложили в Сеть видеозапись затопленного участка дороги в Иссинском районе.
Запись пользователь опубликовал в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что затопление произошло на плотине в районе поселка Исса.
Напомним, в Иссинском районе из-за талых вод произошел провал участка дороги глубиной 4,5 метра. Без асфальтированного дорожного сообщения осталось два населенных пункта, всего 68 домов и 96 человек. Имеется объездная полевая дорога, выставлен круглосуточный пост, объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом в ходе совещания в правительстве Пензенской области рассказал глава регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 апреля 2018, 09:33«Единая Россия» проводит в регионах дискуссии
09 апреля 2018, 19:56Жительницу Пензы подозревают в вымогательстве 1,5 млн рублей
09 апреля 2018, 19:53В Пензенской области мужчина сушил на чердаке дикорастущий наркотик
09 апреля 2018, 19:51Пензенцу грозит до пяти лет за угон автомобиля
09 апреля 2018, 19:46В Пензе в микрорайоне Заря из-за талой воды образовалась канава
09 апреля 2018, 19:41В 2018 году диспансеризацию пройдут 230 тысяч пензенцев
09 апреля 2018, 19:38Пензенские курсанты выиграли международную олимпиаду по математике
09 апреля 2018, 19:36В Пензенской области выявили 937 нарушений пожарной безопасности