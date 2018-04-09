09 апреля 2018, 17:58Происшествия

В Сети появилось видео размытой дороги в Иссинском районе

Пользователи выложили в Сеть видеозапись затопленного участка дороги в Иссинском районе.

Запись пользователь опубликовал в группе «Черный список Пенза» соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что затопление произошло на плотине в районе поселка Исса.

Напомним, в Иссинском районе из-за талых вод произошел провал участка дороги глубиной 4,5 метра. Без асфальтированного дорожного сообщения осталось два населенных пункта, всего 68 домов и 96 человек. Имеется объездная полевая дорога, выставлен круглосуточный пост, объявлена чрезвычайная ситуация. Об этом в ходе совещания в правительстве Пензенской области рассказал глава регионального УЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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