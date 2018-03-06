06 марта 2018, 14:34Общество

В Сети появилось видео разборок на перекрестке в Терновке

В Сети появилось видео с опасным маневром служебной машины, размещенное пензенцем.

Видеозапись разместил подписчик группы «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».

События разворачивались на перекрестке улиц Терновского и Сухумская. На записи видно, как легковушка поворачивает направо и останавливается. Служебная машина с включенным проблесковым маячком подъезжает к ней, водители беседуют, а затем они куда-то уезжают.

Что произошло - не известно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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