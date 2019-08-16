В Сети появилось видео пожара на ул. Ломовской в Пензе

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16 августа 2019, 10:33Общество
Утром 16 августа в районе Пенза-3 на улице Ломовской начался пожар. Фото и видео с места событий в Сети выложили очевидцы.
На снимке и ролике, опубликованных в одной из групп «ВКонтакте» около 9 часов утра, виден открытый огонь и темный дым.
«Машину какую-то пытаются оттащить. Она, наверное, заглушена, без водителя», - отмечает очевидец в видео.
«Жесть! Там же бараки друг на друге», - написал в комментариях один из подписчиков.
Что именно загорелось и по какой причине, пока неизвестно. Официальной информации нет.
Ранее «Пенза-Пресс» сообщало, что за прошедшую неделю в Пензе произошло 32 пожара, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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