В Сети появилось видео пожара на ул. Баумана

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03 мая 2018, 16:07Происшествия
В Сети появилась видеозапись пожара на складе готовой продукции на улице Баумана, 30 в Пензе.
Пользователь опубликовал запись на видеохостинге YouTube.
Напомним, пожар произошел 2 мая в час дня. Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова пояснила, что на складе хранились садовые фигурки и алкоголь.
Сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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