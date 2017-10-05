В Сети появилось видео опасной езды на ул. Тамбовской

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05 октября 2017, 14:38Общество
В группе «Автохам.Пенза» социальной сети «ВКонтакте» пользователь выложил видео, на котором запечатлены грубые нарушения Правил дорожного движения.
На записи видно, что вечером на улице Тамбовской водитель дорогого внедорожника пересек сплошную, заехал на островок безопасности и проехал по полосе встречного движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Подписчики оставили в комментариях мнения о маневре.
«Там сейчас многие так ездят, потому что раньше разметка другая была, сам недавно почти так же газанул, только потом понял, что это встречка», - написал Alex.
«Автор выкладывает нарушение, но при этом едет медленно а это - создание аварийной ситуации, неуверенное вождение», - высказался Сергей.
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