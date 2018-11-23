В Сети появилось видео, на котором Granta сбила пешеходов в Пензе

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23 ноября 2018, 17:39Происшествия
Пензенец «поймал» на камеру момент страшной аварии на ул. Коммунистической. Мужчина опубликовал запись в Сети.
На кадрах видно, как Lada Granta двигалась по ул. Коммунистической в сторону центра. Перед пешеходным переходом автомобиль резко повернул вправо и выехал на тротуар, сломав при этом ограждение.
Под колесами оказались двое прохожих, которые собирались переходить дорогу. Один из них сразу встал на ноги, женщина подняться не смогла. По информации от очевидцев, пострадавшую госпитализировали.
Напомним, авария произошла утром 23 ноября. За рулем автомобиля находилась женщина. Что послужило причиной ДТП, выяснят сотрудники ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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