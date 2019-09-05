05 сентября 2019, 11:33Происшествия

В Сети появилось видео момента жесткого ДТП в Заводском районе

Пензенец опубликовал в Сети видеозапись с камеры наблюдения, на которой виден момент аварии в Заводском районе.

Ролик появился в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, у Toyota Land Cruiser был знак «Уступи дорогу», а у Renault - «Главная дорога». Кроссовер быстро ехал и начал притормаживать только тогда, когда практически столкнулся с легковушкой. Logan от удара съехал на обочину и опрокинулся, снеся знак пешеходного перехода.

Напомним, ранее очевидцы сообщали, что машины толкнулись на перекрестке улиц Фрунзе и Ударной примерно в 9:30. О наличии пострадавших ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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