В Сети появилось видео момента ДТП на ул. Циолковского

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23 мая 2019, 14:36Происшествия
Участник ДТП на улице Циолковского в Пензе поделился в Сети видео момента столкновения.
Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что авария произошла 21 мая.
Судя по кадрам, в машину автора ролика, который двигался по своей полосе, врезалась иномарка. Скорее всего, у обеих машин поврежден капот.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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