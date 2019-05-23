В Сети появилось видео момента ДТП на ул. Циолковского

Участник ДТП на улице Циолковского в Пензе поделился в Сети видео момента столкновения.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что авария произошла 21 мая.

Судя по кадрам, в машину автора ролика, который двигался по своей полосе, врезалась иномарка. Скорее всего, у обеих машин поврежден капот.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».