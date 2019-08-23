В Сети появилось видео момента аварии в центре Пензы

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23 августа 2019, 17:58Происшествия
В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось видео момента ДТП в центре города.
Машина с регистратором ехала с улицы 8 Марта. Около монумента «Глобус» в кадр попало столкновение двух авто. Серая машина ехала по направлению к ул. Бекешской, в этот момент автомобиль сзади неожиданно ускорился и угодил прямо в нее. В результате поврежден задний бампер.
«Обидно. Авария - на ровном месте», - прокомментировал запись пользователь Александр.
«Лучше постоять подольше и всех пропустить, чем пытаться проскочить», - отметила подписчица группы Анастасия.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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