В Сети появилось видео момента аварии в центре Пензы

В одной из пензенских групп социальной сети «ВКонтакте» появилось видео момента ДТП в центре города.

Машина с регистратором ехала с улицы 8 Марта. Около монумента «Глобус» в кадр попало столкновение двух авто. Серая машина ехала по направлению к ул. Бекешской, в этот момент автомобиль сзади неожиданно ускорился и угодил прямо в нее. В результате поврежден задний бампер.

«Обидно. Авария - на ровном месте», - прокомментировал запись пользователь Александр.

«Лучше постоять подольше и всех пропустить, чем пытаться проскочить», - отметила подписчица группы Анастасия.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».