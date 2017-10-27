В Сети появилось видео момента аварии в центре Пензы

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27 октября 2017, 17:59Происшествия
Утром 27 октября на перекрестке улиц Володарского и Суворова случилась авария.
Видеозапись с камеры регистратора появилась в группе «Привет, сейчас, Пенза» социальной сети «ВКонтакте». По информации автора публикации, авария произошла в шесть утра.
«Серебристая «Нива» делает левый поворот с ул. Володарского на ул. Суворова, не пропустив темную машину, которая едет по ул. Суворова (по главной!) со стороны ул. Плеханова. Водитель «Нивы» явно не прав», - написал подписчик группы Юрий.
Светофоры рано утром были еще переведены в мигающий режим работы, поэтому водители должны были руководствоваться знаками приоритета. Кто виновен в аварии, предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.
Официальной информации о случившемся пока нет, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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