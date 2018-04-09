09 апреля 2018, 12:03Происшествия

В Сети появилось видео крупного пожара на ул. Володарского

В Пензе на улице Володарского произошел пожар в расселенном трехэтажном доме.

Очевидцами возгорания в центре стали десятки пензенцев. Некоторые поделились фото и видео происшествия в интернете. Так, пользователь под ником Марк Немов разместил сразу несколько записей на YouTube.

Напомним, пожар на улице Володарского случился 8 апреля около пяти часов вечера. По данным Пензенского поисково-спасательного центра, пострадавших в огне нет. Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com

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