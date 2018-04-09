В Сети появилось видео крупного пожара на ул. Володарского

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09 апреля 2018, 12:03Происшествия
В Пензе на улице Володарского произошел пожар в расселенном трехэтажном доме.
Очевидцами возгорания в центре стали десятки пензенцев. Некоторые поделились фото и видео происшествия в интернете. Так, пользователь под ником Марк Немов разместил сразу несколько записей на YouTube.
Напомним, пожар на улице Володарского случился 8 апреля около пяти часов вечера. По данным Пензенского поисково-спасательного центра, пострадавших в огне нет. Причины возгорания выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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