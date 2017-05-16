16 мая 2017, 17:54Общество

В Сети появилось видео горящей под Чемодановкой фуры

В группе «Типичная Пенза» появилось видео пожара, который произошел утром на трассе под Чемодановкой.

Судя по кадрам, загорелась кабина большегруза, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Как сообщил автор, видео было снято около пяти утра.

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/typical_penza?z=video262427668_456239018%2Fd77a8dc647e11cb430%2Fpl_wall_-35776429
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