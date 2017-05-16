В Сети появилось видео горящей под Чемодановкой фуры

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16 мая 2017, 17:54Общество
В группе «Типичная Пенза» появилось видео пожара, который произошел утром на трассе под Чемодановкой.
Судя по кадрам, загорелась кабина большегруза, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как сообщил автор, видео было снято около пяти утра.
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