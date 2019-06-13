В Сети появилось видео фейерверка на День города в Пензе

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13 июня 2019, 10:02Общество
Пензенец поделился фотографиями и видео, на которых запечатлел праздничный фейерверк на День России и День города.
Снимки и видеоролик появились в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».Запись репостнули несколько пензенцев.
Напомним, праздничный фейерверк был организован на Юбилейной площади, он начался в 22.30. О том, как в Пензе отмечали День города, можно посмотреть здесь. Видео фейерверка в честь Дня Победы можно увидеть тут, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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