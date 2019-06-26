В Сети появилось видео ДТП на ул. Карпинского

Утром 26 июня в Пензе произошла авария с участием трех автомобилей . Видеозапись момента столкновения появилась в Сети.

На кадрах видно, как «десятка» ехала с большой скоростью по крайней правой полосе в сторону памятника Победы. В этот момент с прилегающей территории на дорогу выехало «Яндекс Такси». Отечественная легковушка резко повернула влево, выехала на встречку и задела стоящую там Renault Sandero. Затем «десятка», не сбавляя скорость, промчалась дальше, на ролике ее не видно.

Автор поста в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что машина улетела практически до памятника. Мужчина ищет свидетелей аварии.

Пользователи в комментариях принялись выяснять, кто виновен в ДТП. В случившемся предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции. Официальных данных об аварии нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».