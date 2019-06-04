В Сети появилось фото с места аварии с двумя «Яндекс такси»

В Пензе на ул. Захарова произошла авария с участием двух машин такси.

Информация о столкновении двух автомобилей «Яндекс такси» появилась в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор снимка уточнил, что он был сделан в 12.40.

Судя по фото, одна легковушка догнала другую на повороте рядом с пешеходным переходом. Официальных комментариев по данному факту нет.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» сообщало о ДТП с участием машины «Яндекс такси», в котором, по словам очевидцев, пострадала беременная женщина, пишет ИА «Пенза-Пресс».