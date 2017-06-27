27 июня 2017, 10:34Происшествия В Сети появились фото с места страшного ДТП на ул. Суворова Пензенцы выложили в соцсети «ВКонтакте» фото с места страшной аварии на ул. Суворова, произошедшей в ночь на 27 июня.

Пользователь Александр Лябин опубликовал снимки в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Судя по фотографиям, в ДТП попали автомобиль «Лада Приора» и мотоцикл.

«Как я понял, «Приора» не увидела мотоцикл, и байкер влетел в нее», - предположил Даниил Валухов.

«Мотоциклист начал падать, приора поворачивала. Влетел в бок. Скончался сразу», - прокомментировал пензенец Евгений Ефремов.

«Кто говорит, что не в колонне, вроде, - один ехал, «Приора» поворачивала, мотоциклист, соответственно, ехал навстречу - скорость решила...» - написала подписчица группы Юлия Булавинцева.

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншоты: https://vk.com/penza_live?w=wall-118193328_591176