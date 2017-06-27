В Сети появились фото с места страшного ДТП на ул. Суворова

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27 июня 2017, 10:34Происшествия
Пензенцы выложили в соцсети «ВКонтакте» фото с места страшной аварии на ул. Суворова, произошедшей в ночь на 27 июня.
Пользователь Александр Лябин опубликовал снимки в группе «Пенза live», сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Судя по фотографиям, в ДТП попали автомобиль «Лада Приора» и мотоцикл.
«Как я понял, «Приора» не увидела мотоцикл, и байкер влетел в нее», - предположил Даниил Валухов.
«Мотоциклист начал падать, приора поворачивала. Влетел в бок. Скончался сразу», - прокомментировал пензенец Евгений Ефремов.
«Кто говорит, что не в колонне, вроде, - один ехал, «Приора» поворачивала, мотоциклист, соответственно, ехал навстречу - скорость решила...» - написала подписчица группы Юлия Булавинцева.
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