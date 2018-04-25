В Сети появилась пензенская карта пыльцы

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25 апреля 2018, 17:39Общество
«Яндекс. Погода» подготовила карту, которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. Рассказываем, чего и когда опасаться жителям Пензенской области.
«Рядом с вами нет пыльцы растений-аллергенов. Вы можете перейти к датам, когда она появится в воздухе. В течение двух недель обычно зацветают вяз, дуб, ель, злаки, ива, крапива, орешник, сорные травы, сосна, ясень», - такое сообщение появляется, когда вы заходите на карту пыльцы Пензы.
Сейчас в регионе – низкая концентрация пыльцы, отмечает «Яндекс. Погода». Такая ситуация продлится до 2 мая. Все лето пензенцам-аллергикам будет несладко, концентрация спадет лишь к 11 сентября. Такой прогноз составлен на основе многолетних наблюдений, отмечают специалисты.
Более точный прогноз дается на семь дней, он составляется на основе актуальных данных о погоде.
«Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения», - отмечают создатели карты.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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