В Сети появилась пензенская карта пыльцы

«Яндекс. Погода» подготовила карту , которая наглядно показывает концентрацию пыльцы в воздухе. Рассказываем, чего и когда опасаться жителям Пензенской области.

«Рядом с вами нет пыльцы растений-аллергенов. Вы можете перейти к датам, когда она появится в воздухе. В течение двух недель обычно зацветают вяз, дуб, ель, злаки, ива, крапива, орешник, сорные травы, сосна, ясень», - такое сообщение появляется, когда вы заходите на карту пыльцы Пензы.

Сейчас в регионе – низкая концентрация пыльцы, отмечает «Яндекс. Погода». Такая ситуация продлится до 2 мая. Все лето пензенцам-аллергикам будет несладко, концентрация спадет лишь к 11 сентября. Такой прогноз составлен на основе многолетних наблюдений, отмечают специалисты.

Более точный прогноз дается на семь дней, он составляется на основе актуальных данных о погоде.

«Благодаря актуальной карте пыльцы люди, к примеру, смогут определить, куда уехать на те даты, когда ожидается пик цветения», - отмечают создатели карты.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».