09 августа 2019, 17:39Происшествия

В Сети пензенец сообщил о ДТП с пешеходом на ул. Кирова

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места аварии в Пензе. По словам подписчиков сообщества, на улице Кирова сбили пешехода.

На ролике видно, что на проезжей части работают сотрудники полиции. Рядом с машиной сотрудников УМВД стоит автомобиль, в открытом багажнике которого сидит женщина.

«Ул. Кирова. Первой полосы нет. Время - 14:35», - сообщил автор ролика.


 В комментариях подписчик группы написал, что на этом участке дороги якобы сбили женщину.

«Тоже там проезжал, у тачки, где заднее левое колесо, на асфальте кровь», - написал в комментариях другой пользователь соцсети.

Официальной информации о причинах ДТП и наличии пострадавших нет.

Ранее информагентство сообщало о другой аварии с пешеходом - 7 августа человека сбили на ул. Коммунистической, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншот - https://vk.com/sova_penza

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