В Сети пензенец сообщил о ДТП с пешеходом на ул. Кирова

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09 августа 2019, 17:39Происшествия
В группе социальной сети «ВКонтакте» появилось видео с места аварии в Пензе. По словам подписчиков сообщества, на улице Кирова сбили пешехода.
На ролике видно, что на проезжей части работают сотрудники полиции. Рядом с машиной сотрудников УМВД стоит автомобиль, в открытом багажнике которого сидит женщина.
«Ул. Кирова. Первой полосы нет. Время - 14:35», - сообщил автор ролика.
В комментариях подписчик группы написал, что на этом участке дороги якобы сбили женщину.
«Тоже там проезжал, у тачки, где заднее левое колесо, на асфальте кровь», - написал в комментариях другой пользователь соцсети.
Официальной информации о причинах ДТП и наличии пострадавших нет.
Ранее информагентство сообщало о другой аварии с пешеходом - 7 августа человека сбили на ул. Коммунистической, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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