27 декабря 2016, 13:31Происшествия В Сеть выложили видео аварии с автобусом №66 В Сети появилось видео ДТП с участием автобуса №66 и легковушки.

Ролик в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live» выложил очевидец.

Судя по записи, автомобиль «Опель» хотел повернуть налево, в этом момент его задел автобус, после чего врезался в столб.

Напомним, авария произошла сегодня, в результате происшествия пострадали три женщины, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=video-118193328_456239595%2F87049555c4d2d56da8%2Fpl_wall_-118193328