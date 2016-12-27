В Сеть выложили видео аварии с автобусом №66

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27 декабря 2016, 13:31Происшествия
В Сети появилось видео ДТП с участием автобуса №66 и легковушки.
Ролик в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пенза live» выложил очевидец.
Судя по записи, автомобиль «Опель» хотел повернуть налево, в этом момент его задел автобус, после чего врезался в столб.
Напомним, авария произошла сегодня, в результате происшествия пострадали три женщины, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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