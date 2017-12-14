В Сеть попало видео момента аварии в Терновке

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15 декабря 2017, 11:08Происшествия
В Пензе на оживленном перекрестке в микрорайоне Терновка случилось дорожно-транспортное происшествие, которое попало в объектив камеры.
Пользователь разместил запись аварии, которая произошла на перекрестке улиц Петровской и Терновского, в группе «Автохам Пенза» социальной сети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как отечественная легковушка совершает разворот, в это время в нее врезается машина, которая поворачивает на ту же полосу. По правилам, водитель авто серого цвета должен был уступить дорогу, так как у него – «помеха справа».
«Неужели не видно, что разворачивается, и сложно притормозить. Да, он прав, проехать должен первым, но в итоге сам себе проблемы создал из-за водителя, который пошел на разворот, не пропустив», - поделился мнением пользователь Алексей.
Официальной информации о ДТП пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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